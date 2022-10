Filippine, un aereo con 173 persone a bordo finisce fuori pista al terzo tentativo di atterraggio – Il video

Un aereo della Korean Air Lines Co Ltd con 173 persone a bordo ha invaso la pista dell’aeroporto internazionale di Cebu nelle Filippine finendo fuori pista al terzo tentativo di atterraggio. La compagnia ha fatto sapere a Reuters che non ci sono stati feriti e che tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. L’Airbus SE A330 in volo da Seoul a Cebu aveva tentato di atterrare due volte con il maltempo prima di oltrepassare la pista al terzo tentativo: «I passeggeri sono stati portati in tre hotel locali ed è stato organizzato un volo alternativo», ha fatto sapere la compagnia aerea. «Stiamo attualmente cercando di identificare la causa dell’incidente».

Video da: Twitter

Continua a leggere su Open

Leggi anche: