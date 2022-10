Fiorentina-Inter, identificato il tifoso responsabile dell’aggressione

È stato individuato e verrà denunciato dagli organi competenti l’uomo, un 56enne, che durante i minuti finali della partita Fiorentina-Inter ha aggredito un tifoso avversario, spingendolo. I video mostravano il supporter nerazzurro mentre veniva spintonato e strattonato nella tribuna Maratona dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Gli animi erano già caldi per alcune decisioni arbitrarie contestate dai viola, il gol vittoria dell’Inter all’ultimo secondo utile ha fatto il resto. Alcuni tifosi toscani hanno circondato e preso di mira un ragazzo che indossava la maglietta dell’Inter con il 32 sulle spalle. «Buttalo di sotto Di Marco, buttalo di sotto», si sente in sottofondo nel video. «Una partita di calcio non può essere il pretesto per scaricare le tensioni proprie all’interno dell’impianto sportivo», ha dichiarato il questore di Firenze Maurizio Auriemma, che ha assicurato che sabato stesso il personale di sicurezza «è prontamente intervenuto, identificando l’autore di questo gesto che verrà denunciato e colpito da provvedimenti». Immaginabile per lui un Daspo che lo allontanerà dalle tribune. Anche il sindaco Dario Nardella è intervenuto sull’incidente: «La violenza va sempre condannata, dentro e fuori gli stadi non colore politico o sportivo. Quando ci sono casi di violenza a Firenze nello stadio, vanno condannati senza se e senza ma, ricordando che la violenza negli stadi è un fatto diffuso».

