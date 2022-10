La Germania legalizza la cannabis: via libera del governo anche all’uso ricreativo

Il governo tedesco ha approvato un documento con le linee guida sulla liberalizzazione della cannabis. Il piano, che a questo punto dovrà essere trasformato in legge e votato dal Parlamento, punta a regolare il consumo e la produzione di cannabis, depenalizzando anche l’uso personale ricreativo entro i 30 grammi. «La politica sulle droghe va cambiata», ha spiegato il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach. «Il consumo della cannabis è aumentato. L’anno scorso 4 milioni di persone hanno fatto uso di cannabis in Germania. Il 25% faceva parte della fascia di età fra i 18 e i 24 anni». Il documento approvato oggi dal gabinetto di Olaf Scholz è stato scritto da un’apposita commissione incaricata dal governo di riscrivere le norme che regolano il mercato delle droghe leggere. Il piano messo a punto dalla commissione era già stato anticipato la scorsa settimana dalla stampa tedesca e contiene grosse novità dal punto di vista legislativo. Tra queste: il possesso legale di cannabis fino a 30 grammi per i maggiorenni, limite al 15% del principio attivo Thc e vendita regolamentata in appositi negozi e farmacie.

Foto di copertina: EPA / Joerg Carstensen | Il cancelliere tedesco Olaf Scholz

