Zhang allontana le voci su una possibile cessione del club nerazzurro: «L’Inter non è in vendita. Non sto parlando con nessun investitore»

«L’inter non è in vendita». Sono le parole del presidente della società nerazzurra Steven Zhang che, in un intervento ai microfoni di Sky, ha smentito le voci – circolate nei giorni scorsi – su una possibile cessione del club. L’indiscrezione di una possibile vendita della società nerazzurra era arrivata dal Financial Times. Il quotidiano britannico, infatti, aveva affermato che la proprietà di Suning stava cercando potenziali acquirenti tramite Goldman Sachs e Raine Group. Indiscrezione smentita dallo stesso presidente, affermando: «Sono anni che la società è al centro di queste voci. Non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente», ha concluso.

