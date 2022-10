Guido Crosetto minaccia querele e cause civili nei confronti di chi lo accusa di conflitto d’interessi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto minaccia su Twitter di querelare e portare in un tribunale civile chi lo accusa di conflitto d’interesse. «Ho dato mandato allo Studio Legale Mondani perché sono certo che le condanne in sede civile e penale siano l’unico metodo che direttori, editori e giornalisti possano intendere, di fronte alla diffamazione. Il mio ora è un obbligo Istituzionale: quello di difendere il Dicastero», scrive Crosetto. Che dopo il varo del governo Meloni ha annunciato di aver dato le dimissioni da ogni carica nelle società che amministrava e di voler vendere entro due mesi anche le quote di proprietà. Crosetto si è già dimesso dall’Aiad, la federazione delle aziende dell’aerospazio che aderisce a Confindustria. Ha lasciato anche la presidenza di «Orizzonti sistemi navali», società controllata al 51% da Fincantieri ed al 49% da Leonardo.

