Aggressione al centro commerciale di Assago, stop di 2 mesi per il calciatore Pablo Marì

Il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato al supermercato Carrefour di un centro commerciale di Assago, è stato operato ai muscoli della schiena all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato da ieri sera. Marì dovrà restare sotto osservazione dei medici per due o tre giorni prima delle dimissioni. Per il ritorno in campo – spiegano i medici – ci vorranno almeno due mesi. «Siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto!», è il messaggio del Monza al giocatore.

