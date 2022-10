Problemi su Meta, boom di segnalazioni di down su WhatsApp web, Instagram e Facebook da pc

Ancora problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram. Le tre app di Meta di Mark Zuckerberg hanno iniziato a non funzionare correttamente intorno alle 21.55 (ora italiana), secondo quanto riportato da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Oltre all’app di messaggistica istantanea WhatsApp, gli utenti di tutto il mondo hanno riscontrato problemi anche nell’accesso a Instagram e a Facebook non rispondono in diversi paesi. Le segnalazioni non sono arrivate solo dall’Italia, ma anche da Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti e Australia. Su Twitter, piattaforma non appartenente al gruppo Meta, e da meno di 24 ore ufficialmente acquisita dall’imprenditore Elon Musk, proliferano i messaggi in cui si segnala il malfunzionamento delle tre app di Zuckerberg, con le segnalazioni concentrate sugli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown. Solo tre giorni fa, lo scorso 28 ottobre, gli utenti di diversi paesi nel mondo avevano rilevato problemi nell’utilizzo di WhatsApp, che aveva smesso di funzionare per oltre due ore, salvo poi il ripristino della normale funzionalità del servizio.

