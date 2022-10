Seoul, tragedia alla festa di Halloween: centinaia di persone travolte dalla calca, 59 i morti accertati «ma il conto potrebbe salire» – I video

Almeno 59 persone sono morte e 150 persone sono rimaste ferite dopo essere rimaste schiacciate dalla calca creatasi in una piccola via del quartiere Itaewon di Seoul, in Corea del Sud, durante i festeggiamenti di Halloween. A riportare il bilancio della tragedia riferisce è l’agenzia sudcoreana Yonhap che cita le autorità locali. Secondo quanto riportato dalle unità di soccorso, almeno 81 persone sono finite in arresto cardiaco. Secondo quanto riferito dal capo dei vigili del fuoco sono state inviate in totale 848 unità di soccorso, di cui 364 vigili del fuoco e 400 agenti di polizia. La polizia ha invece comunicato che decine di persone sono stati soccorse dopo essere finite in arresto cardiaco, e sono state sottoposte agli interventi di rianimazione cardio-polmonare direttamente in strada, mentre altre sono state portate negli ospedali vicini al luogo della tragedia. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha chiesto ai funzionari di «assicurare un trattamento rapido per i feriti e di rivedere la sicurezza dei luoghi della festa», sollecitando il ministero della Salute a schierare le squadre specializzate in assistenza medica in caso di calamità e di predisporre negli ospedali tutti i letti, macchinari, medicine e farmaci necessari per fornire cure e assistenza alle persone rimaste coinvolte nella tragedia.

