Bari, 19enne investito davanti casa: muore sotto gli occhi degli amici

Ludovico De Pandis, 19 anni, di Conversano (Bari): è l’ennesima vittima di un omicidio stradale, avvenuto ieri sera, 29 ottobre, alle 21.30. A quell’ora il ragazzo è uscito dalla sua abitazione, il cui ingresso si trova proprio sulla strada provinciale 101, in via Putignano, a un chilometro dal centro abitato. Sarebbe stato travolto da un’auto davanti agli amici che lo stavano aspettando per uscire, come in un normale sabato sera. Alla guida dell’auto, una 29enne che secondo le prime ricostruzioni non si sarebbe per nulla accorta della presenza del giovane. Forse a causa della leggera nebbia che in quel momento diminuiva la visibilità. La ragazza si è poi fermata sul luogo dell’incidente in stato di shock, ma è risultata negativa ai test tossicologici. La procura di Bari indaga sull’accaduto e domani, dopo l’arrivo dell’informativa dei carabinieri, si valuteranno eventuali iscrizioni nel registro degli indagati e se eseguire l’autopsia. La salma del ragazzo, intanto, è stata portata nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

