Manifestazione per la pace, ci sarà anche il Pd: «Senza mettere bandierine di partito su questa piazza»

«Saremo presenti e invitiamo i nostri iscritti, militanti, amministratori locali a partecipare alla grande manifestazione nazionale per la pace di sabato 5 novembre che avete organizzato a Roma, con Arci, Acli, sindacati, associazioni e tanta società civile». Ad annunciarlo è Marco Furfaro, responsabile Movimenti e associazioni del Partito democratico in una lettera al portavoce di Europe for Peace. «Saremo a Roma e in ogni manifestazione che si mobilita in solidarietà con il popolo ucraino, il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe di Putin: la pace è nell’interesse di tutti. Senza mettere bandierine di partito su questa o quella piazza», ha aggiunto.

