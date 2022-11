La Ong Sos Humanity al governo: «Solo aiuti umanitari? Sulla nave ne hanno bisogno tutti». Attesa ispezione a bordo

Dalla Humanity 1 si continua a chiedere aiuto. La Ong Sos Humanity, attualmente in acque italiane con la propria nave, difende i 179 sopravvissuti a bordo e risponde alle ultime dichiarazioni del ministro Matteo Piantedosi che mantengono il punto fermo sulla non accoglienza dei migranti. «Chi non ha i requisiti umanitari fuori dalle acque territoriali, è responsabilità degli Stati di bandiera», ha detto poche ore fa il ministro dell’Interno italiano, rimandando ogni responsabilità alla Germania. Ma dalla nave Humanity 1 la risposta è chiara: «Ieri sera il capitano della Humanity 1 ha ricevuto una lettera firmata dai ministri dell’Interno, Difesa e Infrastrutture, che vieta alla nave di rimanere nelle acque territoriali italiane per un periodo più lungo del necessario per garantire operazioni di soccorso e assistenza a persone in condizioni di emergenza e in condizioni di salute precarie», spiegano, «ma tutti i 179 sopravvissuti a bordo sono persone salvate da un’emergenza in mare che, secondo il diritto internazionale, deve essere portato a terra in un luogo sicuro senza indugio». L’Ong prosegue spiegando come i sopravvissuti salvati dal mare sono fuggiti dalla Libia, «dove sono stati esposti a violazioni dei diritti umani come la tortura». Per questo sono da considerare dei rifugiati «in uno stato vulnerabile», in molti casi «visibilmente traumatizzati». Secondo quanto riportato da Sos Humanity l’urgenza quindi è quella di cure mediche e psicologiche per tutti, gli stessi aiuti umanitari che il governo italiano mette in queste ore come condizione di accoglienza.

Il Viminale: «Tra poche ore ispezione sulla Humanity 1»

Nel frattempo fonti del Viminale fanno sapere che nelle prossime ore sarà prevista un’ispezione delle autorità italiane sulla Humanity 1. «Durante l’ispezione saranno verificate le condizioni dei 179 naufraghi a bordo», spiegano, «per individuare fragili, donne e bambini, che saranno fatti sbarcare». Subito dopo, la nave con a bordo le persone a cui non verrà dato il permesso di sbarcare «dovrà lasciare le acque italiane in un tempo adeguato». Il Viminale fa anche sapere che nelle prossime ore verranno «avviate interlocuzioni con Paesi europei come la Francia, che nelle scorse ore si sono detti disponibili ad accogliere una quota di migranti».

Le navi stazionate davanti la costa della Sicilia orientale

Davanti la costa della Sicilia orientale sono ferme quattro navi di Ong in attesa di un porto sicuro per far sbarcare i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo. La prima è la Humanity 1 con 179 persone a bordo, battente bandiera tedesca, così come la Rise Above con 90 persone salvate. Ci sono poi le norvegesi Ocean Viking con 234 migranti e la nave Geo Barents con 572 persone. All’inizio il ministro Piantedosi si era opposto all’ingresso delle imbarcazioni nelle acque territoriali. Poche ore dopo, il no assoluto è stato rivisto concedendo l’ingresso a Humanity 1 e Geo Barents.

