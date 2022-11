Femminicidio a Cagliari, accoltella la moglie a Capoterra e si costituisce ai carabinieri

Un uomo di origini serbe ha accoltellato e ucciso sua moglie a Capoterra, nel cagliaritano, domenica 6 novembre intorno a mezzogiorno. L’aggressione sarebbe avvenuta nella struttura di accoglienza di via Gramsci. Dopo averla ferita si è allontanato e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Nel frattempo i vicini avevano chiamato i soccorsi, ma quando i militari e il personale medico del 118 sono arrivati nell’appartamento dove hanno trovato la 48enne, per lei non c’era più nulla da fare. L’uomo è ora in stato di arresto.

Foto di copertina: ANSA/ ROS CARABINIERI

