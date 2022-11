Milano-Cortina, Andrea Varnier sarà l’ad: ecco chi è il manager proposto dal ministro dello Sport Abodi

Veronese, 58 anni, una carriera professionale legata alla gestione di grandi eventi sportivi. È Andrea Varnier il nome che il ministro dello Sport Andrea Abodi proporrà alla presidente Meloni per ricoprire il ruolo di amministratore delegato delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Varnier è un manager che da trent’anni si occupa di eventi internazionali. Nel 2001 si è avvicinato al mondo dello sport, diventando direttore immagine del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Torino 2006, per poi ottenere un ruolo come consulente del Cio per i Giochi di Pechino del 2008. Nel 2017 è diventato CEO di Filmmaster Events, l’agenzia internazionale che si è occupata più volte delle cerimonie di apertura delle Olimpiadi e del viaggio della torcia olimpica, ma anche di alcune edizioni degli Europei di calcio. In questo momento si occupa della gestione di acquari e parchi divertimenti in Italia per la società Costa, in attesa che, entro la fine della settimana – come confermato dal ministro – la sua nomina venga ratificata dalla presidente del Consiglio.

