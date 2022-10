Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Letizia Moratti nominata amministratrice delegata. Il sindaco Sala: «Non mi risulta»

Letizia Moratti è stata scelta come amministratore delegato della Fondazione olimpica Milano-Cortina 2026, archiviando così qualsiasi ipotesi sulla sua candidatura alla presidenza della regione Lombardia. A riportare la notizia è stato il quotidiano Repubblica, aggiungendo – inoltre – che la vicepresidente e assessora al Welfare lombarda, prenderà il posto di Vincenzo Novari che in questi anni non aveva avuto buoni rapporti con il presidente della fondazione olimpica Giovanni Malagò e neppure con il Cio. Ora, quello che manca per chiudere la campagna di toto-nomine per la scelta dell’ad, è la conferma di Moratti ad assumersi il ruolo di Ceo. Ma negli ambienti della Fondazione, c’è la convinzione – riporta Rep – che lo farà. Intanto arriva la smentita del sindaco di Milano Giuseppe Sala: «Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo AD di Milano-Cortina. Non mi risulta», scrive su Twitter. «In ogni caso – aggiunge – non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile».

Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo AD di Milano-Cortina. Non mi risulta.

E in ogni caso non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia.

Ogni altra parola è inutile.

— Beppe Sala (@BeppeSala) October 23, 2022

Il governo

La decisione su chi puntare come amministratore delegato per Milano-Cortina era entrata nel governo grazie a Mario Draghi, su richiesta anche degli organizzatori dei giochi invernali, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale – il 10 agosto scorso – del decreto di attuazione. Dopo tanti tentennamenti sulla scelta di un nome che mettesse d’accordo tutti, da Zaia a Sala fino a Malagò e Fontana, la scelta era ricaduta su Andrea Abodi, prima ancora che Giorgia Meloni lo nominasse ministro per le politiche giovanili e lo sport nel nuovo esecutivo. Il nome, però, non era piaciuto all’allora premier Mario Draghi, tanto da passare la palla della scelta di un nominativo al nuovo governo Meloni. Una decisione, quella di Letizia Moratti come ad dei giochi invernali 2026, che sembra andar bene a molti: primo su tutti Attilio Fontana che potrà ricandidarsi come governatore della regione Lombardia senza avere più rivali all’interno della coalizione di centrodestra.

