Sorteggi Conference League, le avversarie di Lazio e Fiorentina agli spareggi per gli ottavi

Dopo i sorteggi di Champions League ed Europa League, tocca a quelli della Conference League. Due le squadre italiane che si sono qualificate per gli spareggi che precedono gli ottavi di finale: Lazio e Fiorentina. La squadra di Maurizio Sarri dovrà vedersela con i rumeni del Cluj, mentre i toscani giocheranno contro i portoghesi del Braga. Le partite di andata sono in programma per il 16 febbraio, quelle di ritorno per il 23 febbraio. La finale, invece, si disputerà il 7 giugno 2023 alla Fortuna Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Questi i sorteggi completi per gli spareggi della Conference League che precedono gli ottavi di finale:

Qarabak FK – KAA Gent

Trabznospor – FC Basel

SS Lazio – CFR 1907 Cluj

– CFR 1907 Cluj Bodø/Glimt – KKS Lech Poznan

SC Braga – ACF Fiorentina

AEK Larnaka – Dnipro1

Sheriff Tiraspol – FK Partizan

PFC Ludogorets – RSC Anderlecht

