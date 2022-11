Gli Stati Uniti invieranno sistemi di difesa aerea all’Ucraina: pronto il nuovo pacchetto di aiuti militari

Per la prima volta dall’inizio della guerra, gli Stati Uniti invieranno sistemi di difesa aerea alle forze armate dell’Ucraina per difendersi dall’aviazione russa. Il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, 400 milioni di dollari, è pronto per essere inviato – come hanno anticipato fonti interne all’amministrazione Biden all’Associated Press. In questa tranche, oltre al sistema di difesa antiaerea Avenger, l’esercito ucraino riceverà grandi quantità di munizioni per i sistemi missilistici Himars, mortai e missili terra-aria Hawk. L’impegno di Washington, dall’inizio dell’invasione russa lo scorso febbraio, sale così a 18.6 miliardi di dollari in armi, equipaggiamento militare e munizioni.

Foto di copertina: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

