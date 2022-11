Raid russo su Zaporizhizia, media ucraini: «Usate bombe a grappolo». Civili evacuati

Non si fermano i raid russi nella regione di Zaporizhzhia, dove sono scattate le evacuazioni dei civili da diversi centri abitati soprattutto nel distretto di Shevchenkiv. Secondo la testata ucraina Unian, l’area che ospita la più grande centrale nucleare d’Europa è stata colpita da Iskander-K con una carica a grappolo. La polizia, citata da Unian, ha spiegato che «elementi esplosivi sono sparsi in tutta l’area residenziale. A causa del fatto che quel tipo di munizioni può esplodere in qualsiasi momento, è stata effettuata un’evacuazione temporanea della popolazione». Sarebbe in corso lo sminamento.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: