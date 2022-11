G20, Lavrov: «L’Occidente prema sull’Ucraina per negoziare. Le proposte di Zelensky sono irrealistiche»

Le proposte di risoluzione del conflitto presentate al G20 dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky? Sono «non realistiche e non adeguate». A bocciarle in questi termini è stato questa mattina il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che guida la delegazione di Mosca al G20 di Bali. La Russia, ha aggiunto ancora Lavrov, vuole vedere «fatti concreti, e non parole» da parte dell’Occidente nel sospingere Zelensky a negoziare, ha aggiunto Lavrov. Per il ministro degli Esteri russo, inoltre, l’invasione in Ucraina è ritenuta da diversi Paesi del mondo la conseguenza di una «provocazione di Washington». E’ proprio l’Occidente ad aver cercato di «politicizzare la dichiarazione finale del vertice G20», ha protestato ancora Lavrov, secondo cui «il lavoro sul documento finale è praticamente concluso». A margine del vertice internazionale, Lavrov ha avuto colloqui diretti con due tra i principali leader europei: il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron. Quest’ultimo gli avrebbe confermato il suo desiderio di mantenere contatti con il presidente russo Vladimir Putin. Spazio a margine della plenaria anche per un faccia a faccia tra Lavrov e il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: