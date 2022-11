Fu un razzo dei filorussi ad abbattere il volo Mh17 sull’Ucraina nel 2014: la sentenza in Olanda sulla strage di 298 persone

Processati in contumacia i russi Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov e l’ucraino Leonid Kharchenko, accusati di aver avuto un ruolo chiave nel fornire il razzo da una base militare russa alle truppe filo-Cremlino in Donbass

Ad abbattere il volo malese Mh17 il 14 luglio 2014 in Ucraina fu un missile partito da Pervomaisk, nel distretto di Lugansk, all’epoca sotto il controllo dei militanti separatisti filorussi. È quanto emerge nella prima parte della sentenza del tribunale olandese di massima sicurezza, allestito vicino all’aeroporto Schiphol di Amsterdam, secondo cui il razzo sarebbe stato di tipo Buk, un dettaglio che inchioderebbe gli autori della strage che portò alla morte di 298 persone: «Frammenti di missile Buk trovati nei corpi delle vittime – scrivono i giudici . sono prova inconfutabile del fatto che fu questo missile a causare l’abbattimento del volo». Sul volo partito dall’Olanda e diretto a Kuala Lumpur in Malesia aveva a bordo passeggeri di 10 diverse nazionalità, tra cui 196 olandesi, 43 malesi e 38 australiani.

Gli imputati

L’accusa aveva chiesto l’ergastolo per gli imputati, i russi Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov e l’ucraino Leonid Kharchenko, assenti in aula perché si sono rifiutati di partecipare al processo. Sono accusati di aver avuto un ruolo chiave nel portare un missile di tipo Buk da una base militare in Russia al luogo in cui è stato lanciato quello che ha abbattuto l’aereo in una zona controllata da truppe sostenute dal Cremlino. Sulla vicenda Mosca ha sempre negato ogni tipo di coinvolgimento.

