Qatar 2022, come e dove comprare i biglietti per assistere alle partite dei Mondiali

Da domenica 20 novembre con i Mondiali in Qatar si apre un mese fitto di appuntamenti per gli appassionati di calcio. 64 partite in totale, che culmineranno nella finale del 18 dicembre al Lusail Stadium. Per quanto la location possa non essere a portata di mano per chi risiede in Italia, i biglietti sono già in vendita e disponibili per i tifosi di tutto il mondo. Ma dove si acquistano? Quanto costano? E quali sono i documenti richiesti per comprarli? La piattaforma ufficiale per l’acquisto di biglietti per le partite dei Mondiali in Qatar è quella messa a disposizione dalla FIFA, che resterà attiva fino alla fine della competizione. Prima di entrare nella piattaforma, a tutti gli utenti è richiesto di creare un account Fifa Ticketing. Una volta completato questo passaggio, il portale chiederà altre informazioni, tra cui la nazionalità, il numero di passaporto e l’indirizzo di residenza. Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, si potrà accedere alla sezione del sito dedicata alla vendita dei biglietti.

Per ricercare una partita, si potrà scegliere di visualizzare gli appuntamenti in ordine cronologico oppure impostando uno dei due filtri disponibili (per la scelta delle squadre oppure dello stadio). Le prenotazioni dei biglietti sono aperte già da qualche mese e, di conseguenza, diverse partite sono già sold out. Per tutti i match in cui i biglietti sono esauriti è comunque possibile controllare la disponibilità di altre offerte nella sezione «resale» (rivendita). I tifosi che intendono attraversare i confini del Qatar non avranno bisogno del visto, ma di una Hayya Card. Questo documento può essere richiesto sul sito Qatar2022.qa e, come spiegano gli organizzatori, sarà necessario «per entrare nello Stato del Qatar, accedere agli stadi, viaggiare gratuitamente con i mezzi pubblici e godere di una serie di altri vantaggi».

Quanto costano

Da ogni account si potranno acquistare al massimo 6 biglietti per partita e 60 biglietti per l’intero torneo. Per ogni match è possibile scegliere tra quattro categorie di prezzo, con i biglietti di categoria 4 – quelli più economici – riservati esclusivamente ai residenti in Qatar. Nella fase a gironi, i prezzi vanno circa dai 70 ai 220 euro. Discorso a parte per le partite della fase a eliminazione diretta, dove i prezzi oscillano dai 610 euro – quelli più economici – a oltre 1.600 euro. Le persone con disabilità o con mobilità ridotta potranno scegliere tra una gamma di biglietti dedicati appositamente a loro.

Foto di copertina: EPA / NOUSHAD THEKKAYIL | Il Khalifa International Stadium – a Doha, in Qatar – ospiterà otto partite dei Mondiali

