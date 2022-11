L’interruzione di gravidanza raccontata dal punto di vista di un uomo: il brano «Buonanotte» conquista i giovani su TikTok

Tratta dall’ultimo album «Io non ho paura» del rapper Matteo Professione, in arte Ernia, la canzone racconta l’esperienza vissuta in prima persona dal 28enne milanese

È uno dei brani più condivisi dai giovani nelle ultime ore. Su TikTok, la loro piattaforma preferita, Buonanotte del rapper Matteo Professione, in arte Ernia, ha toccato la sensibilità di molti, raccontando dal punto di vista di un uomo l’evento delicato di un’interruzione di gravidanza. Una lettera a un bambino mai nato che arriva direttamente dall’esperienza personale del rapper milanese 28enne e che nelle ultime ore ha avvicinato adolescenti e giovani adulti a un tema sempre poco raccontato dal punto di vista maschile. «Non è certo un’invettiva che se la prende con chi è contrario all’aborto, ma un racconto personale, senza nessuna morale», ha detto il cantante parlando della scelta di mettere in musica un’esperienza così personale. «Non fraintendermi. Non voglio finir solo ma nemmeno trovarmi a un certo punto a dire amo perché devo», recita una delle strofe. E ancora: «La paura di sbagliare sai paralizza la scelta, perdonami davvero ma se abbiamo preso questa, è stata anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa». Il brano contenuto nell’ultimo album del rapper Io non ho paura, uscito lo scorso 18 novembre, è stato il più amato tra i giovani che sui social continuano a condividere sensazioni e pensieri suscitati dalla musica e dall’argomento scelto. Molti degli utenti sono giovani uomini, colpiti dal racconto del cantante: alcuni ascoltano Buonanotte in diretta commuovendosi, altri decidono di aprirsi raccontando esperienze personali simili a quelle dell’artista, altri ancora scelgono di ascoltarla insieme a chi amano, molti si uniscono al dibattito sull’aborto nato in maniera libera nei commenti.

Foto di copertina: Instagram/ @holyhernia

