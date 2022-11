Qatar 2022, il pronostico di Cassano prima del disastro dell’Argentina: «Ne fa 4 all’Arabia Saudita» – Il video

La BoboTv ha debuttato lunedì 21 novembre sulla Rai in occasione dell’inizio dei Mondiali 2022 in Qatar, e ha già fatto una vittima illustre. Cristian Vieri e Nicola Ventola, in collegamento con Antonio Cassano e Lele Adani, si sono lanciati in un pronostico su uno dei primi match della fase a gironi: l’Argentina di Lionel Messi contro l’Arabia Saudita. Ventola ha chiesto ai suoi ex colleghi un pronostico: quanti gol avrebbe fatto l’albiceleste agli avversari? Vieri e Cassano si sono detti sicuri che non ci sarebbe stata storia, per l’ex talento barese sarebbe finita con 4 gol dell’Argentina, tre di scarto sui rivali, secondo l’ex campione dell’Inter Messi e i suoi ne avrebbero fatti 3. L’Argentina poi oggi ha perso la partita contro l’Arabia Saudita, venendo rimontata 2-1. Sul finire del collegamento, dopo aver sentito i pronostici dei suoi colleghi, Lele Adani sembra immaginare quello che sarebbe accaduto: «Ragazzi come minimo domani perde e ci massacrano tutti già dalla prima», dice l’inviato Rai in Qatar tra le risate dei presenti.

