Venezia, il Mose in azione salva la città dall’acqua alta eccezionale. Ma il mare divora le spiagge della costa

Un’acqua alta eccezionale sta interessando il Golfo di Venezia, ma questa volta la città lagunare non è stata allagata. Merito del Mose. Ieri sera le doghe mobili sono state sollevate e hanno chiuso le bocche di porto che collegano la laguna al Mare Adriatico. Alle 9.45 di oggi, 22 novembre, alla bocca di porto di Malamocco, tra l’istmo del Lido e quello di Pellestrina, si sono toccati i 187 cm di marea, un valore pari a quello del 2019, quando morirono due persone, e vicino al record storico del 1966, quando la gran parte del centro storico andò sott’acqua in quella che divenne nota come «acqua granda». Oggi, però, le cose sono diverse, e alla stessa ora, il livello del mare in laguna non supera i 73 centimetri. A Punta della Dogana sono 62. Senza il Mose, secondo quanto riporta l’Ansa, questa mattina almeno l’82% del centro storico sarebbe andato sotto acqua. Senza le dighe mobili, l’acqua in Piazza San Marco arriverebbe all’ombelico.

La soddisfazione di Salvini

Successo riconosciuto dal segretario della Lega Matteo Salvini. «Il Mose sta fronteggiando la marea più alta da 50 anni – ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture – senza quelle barriere Venezia sarebbe sommersa in maniera catastrofica». «Nonostante i signor no – ha continuato Salvini – quelle barriere stanno salvando un patrimonio dell’umanità». Secondo Salvini la marea odierna «è peggio di quella di tre anni fa». Le parole del leader del Carrocccio trovano conferma in alcune rilevazioni, secondo le quali la marea avrebbe raggiunto i 194 cm, eguagliando il record del 1966.

TELEGRAM / Venezia non è Disneyland | Livello della marea alle 9.45 del 22 novembre 2022

L’acqua alta arriva dopo che ieri, assieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e al governatore della Regione Veneto Luca Zaia, Salvini ha partecipato all’inaugurazione ufficiale delle barriere di vetro che proteggono la basilica di San Marco dall’acqua alta. La costruzione delle paratie era stata decisa proprio in seguito all’evento catastrofico del 2019 e le barriere avevano già provato la loro efficacia lo scorso 6 novembre.

Le barriere di San Marco in funzione lo scorso 6 novembre

Allarme lungo la costa

Nel frattempo, le aree di costa non protette soffrono gli effetti della marea eccezionale portata dai caldi venti di scirocco che soffiano che soffia da Sud Est lungo l’Adriatico. In molte località turistiche della costa veneta, da Jesolo a Eraclea, passando per Sottomarina, il mare ha divorato le spiagge e abbattendosi sulle foci dei fiumi ne impedisce il deflusso, aumentando considerevolmente il rischio di esondazione nell’entroterra.

In copertina: Mose Venezia

