Missili russi su Kiev, blackout nella capitale: «Danni alle infrastrutture: è la risposta di Mosca al Parlamento Ue»

L’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco missilistico su Kiev e altre città ucraine. A dare l’allarme è il capo dell’amministrazione statale regionale, Oleksiy Kuleba, che su Telegram ha invitato i cittadini a scendere nei rifugi sotterranei. «Non ignorate il segnale di allarme aereo. C’è una minaccia di lancio di razzi nella regione. Rimanete nei rifugi e nei luoghi sicuri», ha detto Kuleba. Le diverse esplosioni che si sono verificate nella capitale potrebbero aver colpito anche infrastrutture critiche. «Non c’è luce in alcuni quartieri di Kiev. Gli esperti di energia segnalano arresti di emergenza», ha scritto su Twitter il sindaco Vitaly Klichko. Secondo quanto riporta Unian, il lancio di missili russi è stato segnalato anche da altre città ucraine, come Odessa e Dnipropetrovsk. Vitaly Kim, capo dell’amministrazione statale regionale di Mykolaiv, stima che la Federazione Russa ha sollevato in cielo almeno 9 bombardieri Tu-95. Il Kyiv Independent, invece, segnala la caduta di missili russi anche su Bucha, nell’oblast di Kiev. Nel frattempo, il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak interpreta l’attacco russo come una risposta alla risoluzione approvata oggi dal Parlamento Europeo, in cui l’Ue ha riconosciuto la Russia come uno «Stato sponsor del terrorismo». «I terroristi confermano immediatamente di essere terroristi: lanciano missili», ha detto Yermak.

Foto di copertina: EPA / HANNIBAL HANSCHKE | Un edificio danneggiato dai bombardamenti a Mykolaiv, Ucraina (1 November 2022)

