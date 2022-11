Roma, tornano i taxi scontati al 50% e i bus gratis a dicembre: come funziona lo sconto

Il Comune di Roma ha annunciato di voler ripetere il piano per il trasporto pubblico che per dicembre punterebbe a scoraggiare l’uso dell’auto privata nel pieno delle feste natalizie. Così come già testato lo scorso anno, il piano prevede anche lo sconto sulle corse a bordo di taxi e Ncc con conducente. In particolare la gratuità degli autobus scatterà per quattro giorni a dicembre, cioè l’8, 11, 18 e 24. Non sarà richiesto il biglietto inoltre dall’8 dicembre a all’8 gennaio, su tre linee di autobus dalla periferia verso il centro: si tratta della linea 100, circolare da Porta Pinciana, e le nuove Free 1 – da Termini a Via Tritone – e Free 2 – da Piazzale dei Partigiani a Via del Corso. La frequenza garantita sarà ogni 10 minuti dalle 9 alle 21.

Infine, l’amministrazione prevede un «lo sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i cittadini maggiorenni, nel mese di dicembre, e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità. Inoltre, spiega il sindaco di Roma Roberto Gualtieri «durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta». Un «potenziamento del trasporto pubblico senza precedenti»., lo ha definito il primo cittadino dell’urbe presentando il piano per la mobilità per le festività in Campidoglio. L’obiettivo dell’amministrazione è «evitare di avere un centro invaso dalle macchine e incentivare gli spostamenti dei romani» e «godersi il centro durante queste feste».

Seguendo la stessa linea, le Ztl romane, che comprendono varie aree del centro storico rimarranno chiuse anche durante il fine settimana impedendo la circolazione dei mezzi privati di chi non vive all’interno della zona. L’accesso al centro non sarà consentito dalle 6.30 alle 20 dall’8 dicembre all’8 gennaio. La misura non trova il favore dei commercianti, convinti che la riduzione della circolazione automobilistica ridurrà il loro giro d’affari. Anche se i dati mostrano che ridurre il numero di auto in strada aumenta le entrate delle attività, come spiegato a Open dall’urbanista Matteo Dondè.

Come funzionerà lo sconto dei taxi?

Come già fatto per il 2021, anche quest’anno lo sconto sui taxi verrà erogato tramite buono. Lo scorso anno, i cittadini – e solo loro, dato che lo sconto è valido solo per i residenti nel comune – intenzionati a usufruire della riduzione, dovevano inviare un Sms al numero preposto, ottenendo un codice da mostrare al conducente a fine corsa per ottenere lo sconto. La restante parte verrà pagata dalle casse romane fino ad esaurimento dei fondi previsti. A patto, però, che i tassisti aderiscano. «Lo scorso anno hanno aderito in 2.500, ed è stata una fase di rodaggio. Quest’anno speriamo ci siano anche maggiori adesioni, considerato che essendo andati a regime il Comune conta di rimborsare in 60 o 90 giorni i buoni ai tassisti», ha dichiarato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè.

La mobilità romana

Delle 5 grandi città italiane – Milano, Roma, Firenze, Napoli, e Torino – la capitale è la seconda per peso dei mezzi privati nelle preferenze sulla mobilità dei cittadini. Ben il 62% degli spostamenti, contro il 49% di Milano e il 65% di Firenze. Viceversa, solo il 18% dei cittadini si affida al trasporto pubblico come prima opzione. Lo rivela l’osservatorio sugli stili di mobilità di Legambiente del 2022, che evidenzia anche come l’auto privata venga scelta dal 35% dei romani anche per spostamenti entro i 2km, rispetto al 26% di Milano e il 28% di Torino.

