Dallo sponsor ritoccato all’«arresto e tiro»: i migliori meme sul terremoto in casa Juventus

Le dimissioni in tronco del presidente e del Cda della società bianconera scatenano l’ironia degli utenti sui social

Le dimissioni di Andrea Agnelli e del resto del Cda della Juventus hanno provocato un terremoto nel mondo del calcio italiano. Ma anche sui social media, dove si è scatenata l’ironia di utenti e tifosi attorno alla fine rocambolesca dell’era-Agnelli, sotto la pressione del caso giudiziario sulle plusvalenze. Decine di meme sono comparsi nelle ultime ore sui principali canali social: da chi prende in giro la dirigenza bianconera per i suoi guai con la giustizia, a chi ricorda che – fino a qualche settimana fa – era Massimilano Allegri il primo indiziato a lasciare Torino, e non certo i membri del Cda. Ecco una breve rassegna dei migliori meme.

