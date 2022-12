Calenda contro Conte sulle armi all’Ucraina: «Hai convinto Putin a ritirarsi?»

Il leader di Azione Carlo Calenda contro Giuseppe Conte sulle armi all’Ucraina. L’ex ministro in un tweet riprende le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle di ieri alla Camera prima del voto. E risponde: «E quindi? Hai convinto Putin a ritirarsi? Perché altrimenti è solo sciacallaggio. Gli ucraini stanno morendo di freddo e di stenti. Eppure non vogliono arrendersi, perché a differenza tua non sono anime morte pronte a ogni compromesso con i propri valori. Vergognati». Ieri Conte ha chiesto al governo di smettere di inviare armi a Kiev e di impegnarsi nei negoziati di pace con Mosca.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: