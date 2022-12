L’affondo di Lavrov sulla Nato: «I militari ucraini addestrati in Italia, Germania e Gran Bretagna»

Stoltenberg smentisce le parole del ministro russo: «La Nato non è parte del conflitto, non ci lasciamo trascinare nel conflitto da Putin»

L’addestramento militare degli ucraini «avviene anche nei territori dei Paesi della Nato, come nel Regno Unito, in Germania e in Italia». Ad affermarlo è il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che accusa l’Alleanza Atlantica e gli Stati Uniti di partecipare direttamente alla guerra in corso, sia fornendo armi che addestrando personale militare. «Oltre all’addestramento sul loro territorio, riferisce Lavrov, centinaia di istruttori occidentali lavorano direttamente sul terreno, mostrando agli ucraini come sparare con le armi fornite». Lavrov ha poi aggiunto che il sostegno dell’Occidente a Kiev passa anche attraverso l’invio di un gran numero di mercenari nei territori ucraini e di aiuti da parte dell’intelligence. In una conferenza stampa in mattinata, il ministro russo aveva riferito che la cooperazione con l’Occidente sulla sicurezza europea non riprenderà in un futuro prevedibile. Ma solo «se e quando capirà che è meglio coesistere sulla base di fondamenta concordate, ascolteremo quello che hanno da proporre».

Stoltenberg smentisce: «La Nato non è parte del conflitto»

Il segretario generale della Nato replica alle parole del ministro russo e smentisce. «La Nato non è una parte del conflitto, non ci lasciamo trascinare nel conflitto da Putin», ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, durante la quale ci ha tenuto a sottolineare che il compito dell’alleanza atlantica è di «sostenere Kiev ed evitare un’escalation che vada oltre l’Ucraina». E ha aggiunto: «Se la Russia dovesse vincere la guerra, questo incoraggerebbe altri regimi autoritari a usare gli stessi mezzi, per ottenere i loro obiettivi. E questo renderebbe il mondo più pericoloso».

Il (mancato) dialogo con l’Ue

Per Mosca l’Ue è tutta posizionata da un lato del conflitto: quello dell’Ucraina. Lavrov ritiene, infatti, che la ripresa di un dialogo diplomatico con l’Ue ci sarà quando tra le fila dell’Europa ci saranno persone «sensate». Un attacco velato è avvenuto nel momento in cui il ministro russo ha citato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, che ha ribadito che il conflitto «deve finire con la vittoria dell’Ucraina sul campo di battaglia». «Questo la dice lunga sulla diplomazia europea», ha risposto Lavrov. Infine, non sono mancate anche parole amare contro l’Italia: il ministro degli Esteri Antonio Tajani «sta facendo dichiarazioni relative a idee indirizzate a cercare una soluzione, ma senza dare proposte concrete».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: