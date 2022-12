La giornalista Maria Giovanna Maglie ricoverata: «Qui per una serie di operazioni: fatemi gli auguri»

«Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi». Sono le parole della giornalista Maria Giovanna Maglie che con un post su Twitter spiega i motivi per cui non appare più sui social e nelle trasmissioni televisive ormai da tempo. «Ecco la ragione della mia latitanza», scrive sul social network. L’opinionista 70enne, che insieme al post ha condiviso anche un selfie con la copertina del suo ultimo libro su Emanuela Orlandi, spera – si legge – «di riprendersi al più presto e tornare come prima», ma intanto chiede ai suoi follower: «Fatemi tanti auguri». A settembre scorso, la giornalista aveva confessato, sempre sui social, di aver avuto un malore durante la diretta tv di Quarta Repubblica, dove era stata invitata per commentare le elezioni politiche del 25 settembre. «Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta», aveva scritto su Twitter. Esperta di politica internazionale, Maglie ha lavorato, dopo lo scandalo in Rai – archiviato dal giudice – delle note spese eccessive, per numerose testate. Da sempre vicina al centrodestra, nelle ultime elezioni di settembre era circolata – inoltre – la voce che potesse correre con la Lega di Matteo Salvini. Circostanza, questa, smentita poi dai fatti.

