Casamicciola, dopo la frana arrivano gli sciacalli: scoperto un 53enne nell’auto rubata a un soccorritore

Lo sciacallaggio ha colpito anche Casamicciola. Dopo l’evacuazione di oltre mille famiglie fatte allontanare dalla zona rossa per l’allerta meteo della Protezione Civile, i carabinieri hanno proceduto ai controlli di strade e abitazioni per assicurarsi che nessuno potesse appropriarsi indebitamente dei beni degli sfollati: un 53enne è stato trovato alla guida di una vettura rubata in una strada vicina a quelle coinvolte dalla frana dello scorso 26 novembre, il mezzo apparteneva a uno dei tanti ischitani che in questi giorni sta aiutando chi è stato colpito dall’alluvione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione. Dopo l’intervento dei militari, il proprietario dell’auto, che in questi giorni collabora con gli altri ischitani per aiutare chi come lui è stato colpito dall’alluvione, ha avuto indietro la sua macchina. Oltre a questo episodio, durante i controlli svolti dai militari della stazione locale, in piazza Di Maio un 30enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e segnalato alla Prefettura. In totale i controlli hanno portato all’identificazione di 112 persone e 75 veicoli verificati.

