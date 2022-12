Torino, la Procura chiede l’ergastolo per l’anarchico Cospito. Bombe carta e disordini alla manifestazione davanti al Tribunale

Il procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo ha chiesto che sia comminato l’ergastolo all’anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sassari per l’attentato alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano del 2006, quando vennero fatti esplodere due ordigni, che pure non provocarono vittime o feriti. Al termine della requisitoria nell’udienza d’Appello, in corso al Palazzo di Giustizia di Torino, Saluzzo ha chiesto anche l’applicazione del regime di isolamento diurno per Cospito per dodici mesi. Per la sua compagna, Anna Beniamino, la Procura ha chiesto invece 27 anni e un mese. Per l’attentato di Fossano Cospito era già stato condannato in primo grado a 20 anni di carcere, ma la Corte d’Appello di Torino è chiamata a decidere se rideterminare il reato in strage politica, con conseguente inasprimento della condanna. In seguito a quanto emerso nell’ambito del procedimento Scripta Manent infatti, Cospito, già condannato per aver gambizzato nel 2012 l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, è ritenuto dai giudici a capo dell’organizzazione Federazione Anarchica Informale. In base alla conseguente riqualificazione del reato, a luglio 2022 Cospito è stato condannato per il reato di devastazione, saccheggio e strage, che prevede l’ergastolo. Dallo scorso maggio è stato inoltre trasferito alla Casa Circondariale di Bancali (Sassari), dove è sottoposto al regime di isolamento previsto dal 41 bis.

Un momento del processo ad Alfredo Cospito al tribunale di Torino, 5 dicembre 2022 – ANSA/TINO ROMANO

Una linea dura conto cui Cospito stesso si batte da settimane – da 45 giorni è entrato in sciopero della fame – e contro cui si è scagliato anche oggi, intervenendo in collegamento all’udienza. «Sono condannato in un limbo senza fine, in attesa della fine dei miei giorni. Non ci sto e non mi arrendo: continuerò il mio sciopero della fame per l’abolizione del 41 bis e dell’ergastolo ostativo fino all’ultimo mio respiro per far conoscere al mondo questi due abomini repressivi di questo Paese», ha detto Cospito in una dichiarazione spontanea. A sostenere la sua battaglia è l’intero movimento anarchico – anche oltre i confini italiani, come proverebbe secondo la ricostruzione degli inquirenti greci l’attacco di venerdì alla diplomatica italiana di stanza ad Atene Susanna Schlein. Alcune centinaia di attivisti e antagonisti presidiano da questa mattina le strade attorno al Palazzo di Giustizia, in solidarietà con Cospito e Beniamino, al grido di «Fuori Alfredo dal 41 bis» e dietro allo striscione che recita «A fianco di Alfredo e Anna contro tutte le galere». Mentre all’interno del Palazzo si apriva l’udienza, sono stati accesi fumogeni e lanciate diverse bombe carte, e un barista che si era lamentato per gli atti vandalici sarebbe stato malmenato. Una decina di anarchici sono presenti in aula all’interno del Tribunale, e hanno rumoreggiato lanciando slogan tra cui «Se vai con il nucleare ti tocca zoppicare», riferimento all’attentato del 2012 all’ad dell’Ansaldo. In collegamento, dal carcere di Rebibbia, ha parlato anche Anna Beniamino: «Questo è un processo politico per una strage senza strage attribuita senza prove», ha detto.

Cospito saluta i suoi sostenitori da un mega-schermo allestito nell’aula del Palazzo di Giustizia di Torino – ANSA/TINO ROMANO

