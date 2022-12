Usa, nozze gay riconosciute in tutto il Paese: la svolta bipartisan del Congresso

Dopo il Senato, anche la Camera Usa ha approvato il disegno di legge che prevede sia tutelato a livello federale il diritto di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso. La legge, approvata con modifiche dal Senato lo scorso 29 novembre, è tornata alla Camera, che ha formalizzato oggi il via libera con 258 voti a favore e 169 contrari. Per l’entrata in vigore del provvedimento ora si attende solo la firma del presidente Usa Joe Biden. A consentire l’approvazione della legge, sostenuta dai Democratici, è stato lo spostamento in suo favore di una fetta significativa di congressmen Repubblicani: 12 di questi hanno dato il loro voto decisivo al Senato, decine oggi alla Camera. Il riposizionamento, come sottolinea il New York Times, non fa che riflettere quello dell’opinione pubblica americana: sette americani su dieci, secondo gli ultimi sondaggi, sono a favore del riconoscimento legale delle nozze gay.

Foto: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH – Una scena di festa alla Miami Beach Pride – Miami, 10 aprile 2022.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: