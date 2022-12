Qatar, la presidente Metsola: «Il Parlamento si oppone con fermezza alla corruzione»

Il Parlamento europeo prende posizione in merito all’inchiesta per riciclaggio e corruzione che avrebbe coinvolto il Parlamento su sospette mazzette arrivate dal Qatar. La presidente Roberta Metsola dichiara che il Parlamento «si oppone fermamente alla corruzione». Precisa che, in questa fase in cui sono in corso le indagini, non possono commentare «se non per confermare che coopereremo pienamente con tutte le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie pertinenti». Lo scrive sul suo account Twitter e ribadisce che faranno «tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia». Al centro delle indagini in mano alla polizia belga e diffuse ieri, 9 dicembre, c’è un Paese del Golfo, il Qatar, dove si stanno svolgendo i Mondiali in queste settimane. L’inchiesta è il risultato di mesi di indagini istruite dal giudice Michel Claise: e il fascicolo è stato aperto a metà luglio scorso. E a condurre l’inchiesta fino ad oggi, nella massima discrezione, è stato l’Ufficio centrale per la repressione della corruzione del Tribunale di Bruxelles. Tra i nomi che spuntano nell’indagine anche alcuni italiani: l’ex eurodeputato socialdemocratico Pier Antonio Panzeri, sua moglie Maria Colleoni, 67 anni, la figlia Silvia, di 38, e il segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati Luca Visentini. Compaiono poi anche i nomi della vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, e dell’esponente socialista belga e membro del gruppo S&d Marc Tarabella.

