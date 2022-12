Ucraina, il Consiglio Ue approva aiuti per 18 miliardi di euro nel 2023. Kiev: «Russi responsabili di 47mila crimini di guerra»

L’Ue si vuole impegnare per 18 miliardi di euro di aiuti da dare all’Ucraina per tutto il 2023. Un accordo che, puntualizza tuttavia la presidenza ceca, non comporta l’erogazione dei fondi, sulla quale permane il veto dell’Ungheria. Riguarda piuttosto la mera garanzia tecnica che consentirà agli Stati membri di prestare soldi allo Stato impegnato nel conflitto con le forze russe dallo scorso febbraio. Il Consiglio ha oggi raggiunto l’accordo sul pacchetto legislativo: dopo che la proposta è stata adottata con procedura scritta, sarà presentata al Parlamento europeo per l’eventuale adozione la prossima settimana. Nel frattempo, le forze dell’ordine ucraine continuano a denunciare crimini di guerra per mano russa: sarebbero 47mila dall’inizio della guerra, secondo quanto riporta Ukrinform. Una nota della polizia parla di «torture, stupri, uccisioni di civili». E assicura che le forze dell’ordine «stanno contribuendo ad assicurare alla giustizia i criminali di guerra russi».

«Pioggia di bombe su Cherson»

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, citato da Ukrainska Pravda, ha denunciato alcuni bombardamenti russi che sarebbero avvenuti ieri nella regione di Cherson, in diversi insediamenti vicino alla linea di contatto. Secondo le autorità, i russi hanno anche aperto il fuoco contro l’ospedale di Berislav, riuscendo a danneggiare gravemente l’edificio. Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino, parla dell’attacco ad un reparto di maternità nella città di Cherson. Nelle ultime 24 ore, denunciano le amministrazioni statali regionali, i russi hanno bombardato il territorio di 9 regioni ucraine. Ovvero Sumy, Zaporizhzhia, Dnepropetrovsk, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Mykolaiv e Odessa, oltre a Cherson. Diversi residenti delle aree colpite sono stati feriti, mentre case e altre strutture sono state distrutte.

