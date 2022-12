Alessia Sbal, funerali a Ciampino: lacrime e rabbia. La sorella sviene per un malore

Si sono svolti oggi al palazzetto dello sport di Ciampino i funerali di Alessia Sbal, la donna di 43anni travolta e uccisa lo scorso 4 dicembre da un tir mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Presente alle esequie la madre Tina che, distrutta dal dolore, è stata sostenuta sino all’ingresso del palazzetto: «Me l’hanno massacrata. Alessia non c’è più, capito? Non mi chiama, non mi scrive più. Non esiste», si è sfogata la donna, rinnovando poi l’appello a eventuali testimoni a parlare di quanto accaduto. «Non mi vergogno a dire che quando ho visto il corpo di mia figlia all’obitorio era un disco di cotone – ha detto a fatica – Non mi è rimasto nulla da abbracciare». Il feretro in legno chiaro è stato portato in spalla all’interno del palazzetto dalla sorella di Alessia e dagli amici più stretti, mentre in sottofondo risuonava la canzone Gli angeli di Vasco Rossi. La sorella della 43enne, dopo aver posato la bara, ha avuto un malore e si è reso necessario l’intervento degli operatori del 118. A dare l’ultimo saluto ad Alessia sono accorse decine di persone, anche solo per lasciare un fiore, una lettera, un ricordo. Alcuni amici e parenti si sono presentati ai funerali con una maglietta con la foto della donna. Al termine del rito, nel momento in cui il feretro è stato posto sul carro funebre, amici e familiari hanno lanciato in aria palloncini bianchi e due colombe, a cui ha fatto seguito un lungo e commosso applauso. Intanto proseguono le indagini degli inquirenti. Al momento, l’unico indagato per la vicenda è Flavio Focassati, 47enne, che era alla guida del camion e a cui è stato contestato il reato di fuga dopo incidente ed è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: