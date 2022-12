Fusione nucleare, ecco l’annuncio Usa: per la prima volta ottenuto surplus energetico in laboratorio

È infine arrivato l’annuncio ufficiale della segretaria al dipartimento per l’Energia Jennifer Granholm. I ricercatori sono riusciti a generare un surplus energetico in un laboratorio della California tramite fusione nucleare. Una svolta storica che corona lo sforzo degli scienziati: «I ricercatori e lo staff della National Ignition Facility hanno dedicato le loro carriere a vedere l’innesco per fusione diventare realtà – ha detto la responsabile Granholm – e questo punto di svolta sprigionerà altre scoperte». L’anticipazione era arrivata dal Washington Post, che aveva reso noto il successo del team di ricercatori avvenuto lo scorso 5 dicembre. Un passo avanti fondamentale nella ricerca per l’utilizzo dell’energia atomica da fusione che il quotidiano statunitense aveva definito «una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica». Il test realizzato la settimana scorsa «ha prodotto più energia con la fusione di quella dei laser utilizzati» per provocare la reazione stessa, ha spiegato il Federal Lawrence Livermore National Laboratory. Secondo quanto riportato dal Financial Times, nella struttura del governo statunitense la fusione nucleare realizzata grazie al laser più grande al mondo ha prodotto intorno ai 2.5 megajoules di energia.

