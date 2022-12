Corruzione dal Qatar, l’ipotesi dei pm: europarlamentari «a libro paga». L’indagine scaturita da attività di intelligence

Mentre si attende l’esito della prima udienza sulle custodie cautelari dei quattro fermati per il coinvolgimento nell’inchiesta sulle presunte tangenti qatariote mirate a influenzare le istituzioni europee, emergono nuovi dettagli sul cosiddetto Qatargate. Una delle ipotesi sulle quali gli inquirenti sono al lavoro è la presenza di parlamentari europei «a libro paga» per favorire il Paese del Golfo. Al tribunale di Milano, negli scorsi giorni, è arrivato un ordine di investigazione europeo: i magistrati meneghini hanno dovuto disporre una serie di perquisizioni eseguite dalla Guardia di finanza. L’inchiesta che ha portato allo destituzione di Eva Kaili dalla vicepresidenza dell’Europarlamento, riporta poi il quotidiano Le Soir, sarebbe scaturita da un’operazione dei servizi di sicurezza belgi svolta congiuntamente con i servizi segreti di altri Paesi membri. Secondo la ricostruzione pubblicata dal giornale, sarebbero stati cinque i servizi segreti dei Paesi europei che hanno collaborato con quelli belgi. Il punto di svolta nelle indagini dei servizi è arrivato quando ha avuto luogo una «visita clandestina», le cui modalità non vengono meglio precisate, nell’abitazione dell’ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri. Visita in occasione della quale sono stati visti i 700 mila euro in contanti, poi ritrovati in occasione della perquisizione avvenuta praticamente a colpo sicuro. Nella serata di oggi, la Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles deciderà se convalidare o meno il fermo di Kaili, Panzeri, dell’assistente parlamentare Francesco Giorgi e del segretario generale dell’ong No Peace Without Justice Niccolò Figà-Talamanca. Secondo il quotidiano greco Efymerida ton Syntakton, Kaili avrebbe chiesto e ottenuto il rinvio, per motivi ancora ignoti, della decisione. Adesso, la politica greca si trova nel carcere di Haren, alla periferia nord-orientale di Bruxelles.

