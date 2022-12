Corruzione dal Qatar, Eva Kaili destituita dalla carica di vicepresidente del Parlamento europeo

Dopo il via libera della Conferenza dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo, l’aula, nella plenaria di Strasburgo in corso, ha votato per la destituzione della vicepresidente Eva Kaili, l’eurodeputata greca attualmente detenuta per la presunta corruzione ordita dal Qatar. L’esito della votazione è stato di 625 voti a favore e solo 1 contrario, più 2 astenuti (su 628 votanti). Il voto nominale è stato richiesto dai gruppo S&D, Left e Identità e democrazia.

L’avvocato di Kaili, intanto, ha assicurato che la sua assistita non ha mai percepito tangenti dal Qatar: «Si dichiara innocente ed estranea alle tangenti dal Qatar», ha detto Michalis Dimitrakopoulos.

