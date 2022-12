Cristina D’Avena in piazza con Giorgia Meloni, la cantante: «Dal Pride al Vaticano, vado dove sono ben voluta»

«Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta. Nelle piazze dei paesi, nei palazzetti delle città, nei teatri, in televisione, nelle feste LGBTQ+ e anche alle Feste dell’Unità. Nei Pride e al Vaticano. E sempre e ovunque con tutto l’impegno e la gratitudine possibili». Cristina D’Avena risponde con un post su Facebook alle polemiche per la sua partecipazione alla festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia, in corso in questi giorni a Roma in piazza del Popolo. Una parte dei fan l’ha criticata per la scelta di accettare l’invito del partito della presidente del Consiglio Meloni. Ma lei ha voluto spiegare che la sua non è una scelta di campo: «Le mie canzoni non desiderano altro che portare allegria e spensieratezza a chi è cresciuto con loro e a chi le canta assieme a me. Tutti, nessuno escluso. E questo non è qualunquismo, ma libertà». La cantante che ha fatto sognare una generazione di ragazzi e ragazze prestando la voce ai cartoni animati Pollon, i Puffi, Memole, Occhi di gatto, Mila e Shiro, tra gli altri, ha precisato che i suoi sono «inni di leggerezza e fantasia», di nessun’altra natura o pretesa, e per questo «non porto ideologie, ma musica: non mi schiero e non cambio pelle all’improvviso, ho accolto un invito per cantare, non per militare sotto una bandiera».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: