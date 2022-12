Harry riapre la guerra contro il fratello William, la rivelazione nella docuserie: «Urlò contro di me davanti alla regina»

Nuove rivelazioni sul rapporto tra i principi Harry e William. Nella seconda e ultima parte della docuserie targata Netflix, pubblicata oggi, Harry rivela quanto abbia sofferto quando William gli urlò contrò davanti alla regina Elisabetta II. L’episodio accadde a gennaio 2020 nella residenza di Sandringham nel corso della riunione di crisi dei Windsor di fronte allo strappo dei duchi di Sussex e al loro successivo trasferimento negli Usa. «È stato terrificante vedere mio fratello urlare contro di me mentre mio padre diceva cose che semplicemente non erano vere», dice in video ribadendo che la Regina era presente allo scontro. Ed era stata proprio Elisabetta II a convocare l’attuale re Carlo III e i principi per affrontare la questione dei piani futuri dei Sussex. Secondo quanto emerge, Harry era per il compromesso: l’indipendenza per i Sussex, quindi avrebbero potuto avere un lavoro, ma assicurando comunque il loro sostegno alla regina.

«La decisione di lasciare il regno è stata mia, non di Meghan»

«È emerso ben presto che era fuori discussione», sottolinea il principe nella puntata di Netflix. Ma in tutto questo ad avere un ruolo centrale nella rottura tra la famiglia reale e quella di Harry sarebbe stato proprio il fratello William. Ma non solo. Emerge anche un nuovo elemento: la sua decisione di lasciare il Regno è stata solo sua e non della moglie Meghan. Silenziando così le accuse che facevano ricadere su di lei la i motivi della decisione. Dinanzi al diffondersi di queste nuove rivelazioni, in cui sembra trasparire una sorta di «guerra» tra i due fratelli non c’è ancora stata alcuna reazione da parte di Buckingham Palace e Kensington Palace. Non vengono risparmiati neanche gli attacchi ai media, soprattutto nei confronti del Daily Mail, portato in tribunale per violazione della privacy. Inoltre, il principe rivela anche che la coppia ha tentato di andarsene in Nuova Zelanda e poi in Sudafrica. Ma i loro piani sono stati trapelati alla stampa e non hanno mai trovato concretezza.

