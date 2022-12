«Ho dovuto proteggere la mia famiglia». Il trailer della serie Netflix su Harry e Meghan agita la Royal Family – Il video

Mentre ancora infuria nel Regno Unito lo scandalo attorno alla Royal Family per le battute razziste della dama di compagnia dell’ex regina Elisabetta II, Lady Susan Hussey, ai danni di un’attivista, è stato diffuso in tutto il mondo il trailer della docuserie targata Netflix dedicata al principe Harry e alla moglie Meghan Markle. Uscirà sulla piattaforma di streaming l’8 dicembre e avrà la durata di 6 episodi. Da quanto si evince dalle immagini che compongono il trailer, sembrerebbe che al centro del doc ci siano proprio i motivi che hanno portato la coppia a dimettersi dai doveri reali e a cercare rifugio negli Stati Uniti, insieme al racconto in prima persona della loro storia d’amore. «Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia», dice Harry in una delle poche dichiarazioni anticipate nel filmato, lasciando trapelare nuove rivelazioni sui dissidi da lui vissuti con la Royal Family. E poi ancora: «Nessuno vede cosa sta succedendo a porte chiuse».

La visita di William e Kate e l’incontro con Biden

Una serie di immagini inedite in bianco e nero che si succedono, dai momenti felici a quelli più tristi: così si presenta il teaser. «Quando la posta in gioco è così alta, non ha più senso ascoltare la nostra storia da noi?», dice a un certo punto la duchessa di Sussex. A colpire gli utenti, in particolar modo britannici, è la scelta di far uscire il trailer oggi, proprio nel giorno in cui l’altra coppia reale – quella composta dal principe William e dalla moglie Kate – sono negli Usa: attesi oggi da un evento benifico a Boston, ma soprattutto domani dal presidente americano Joe Biden. Che ora rischia di essere oscurato dalla saga Harry-Meghan.

