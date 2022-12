Mihajlovic, il ricordo dell’amico Gianni Morandi: «Non ci credo, era troppo presto per andarsene»

«Caro Sinisa, non ci voglio credere» scrive Gianni Morandi dopo aver saputo della scomparsa dell’amico ed ex allenatore della sua Bologna Sinisa Mihajlovic. Il cantante ha pubblicato uno scatto in bianco e nero, illuminato dai sorrisi dei due amici che si abbracciano. Morandi ricorda così Mihajlovic: «Ho sempre pensato che avresti vinto anche questa battaglia, era troppo presto per andarsene… Oltre ad essere un vero campione, sei stato un uomo coraggioso e generoso: lo hai dimostrato in tutta la tua vita. Conoscerti e passare tanti momenti insieme è stato un grande regalo, ti voglio bene e non ti dimenticherò mai». Il rapporto tra Morandi e Mihajlovic era antico e risaliva a ben prima che l’allenatore serbo rivelasse di essere malato. Una battaglia che Morandi era convinto sarebbe stata vinta dall’amico: «Lo sento, ci scambiamo dei messaggi – diceva nelle interviste in occasione della presentazione della terza stagione della fiction Rai L’isola di Pietro – mi dice che lui ce la farà e anche io sono sicuro che ce la farà ma è una battaglia molto dura, è un vero combattente. Lo consideriamo veramente un uomo coraggioso, a parte che ha portato energia straordinaria alla squadra, l’ha salvata l’anno scorso».

