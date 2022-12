Sofia Goggia vince la discesa di St. Moritz con una mano rotta

L’azzurra Sofia Goggia vince la discesa libera di Coppa del Mondo donne a St. Moritz. E lo fa con una mano rotta. La sciatrice ieri a Milano si è fatta operare per ridurre la frattura scomposta della mano sinistra riportata in discesa1 in cui è arrivata seconda. Oggi ha sciato con un tutore alla mano appositamente preparato. È scesa in pista con il pettorale numero 9. ,La 30enne ha preceduto di 43 centesimi la slovena Ilka Stuhec e di 52 centesimi la tedesca Kira Weidle. Quarta la statunitense Mikaela Shiffrin e solo ottava Elena Curtoni vittoriosa nella discesa di ieri. Con la mano sinistra legata, Goggia ha effettuato una discesa fantastica e alla fine ha conquistato la sua 20esima vittoria in Coppa del Mondo. Al traguardo Goggia ha ricevuto un lunghissimo applauso dal pubblico svizzero e gli inchini di omaggio delle sue rivali.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: