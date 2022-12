Stupro di gruppo a Capodanno in piazza Duomo, arrestati altri quattro ragazzi a Milano

Sono scattati altri quattro arresti per lo stupro di gruppo avvenuto la notte di Capodanno 2022 in piazza Duomo a Milano ai danni di alcune ragazze. Si tratta di quattro ragazzi egiziani di 19 e 20 anni per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere e ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e di rapina aggravata. Sui fatti dello scorso Capodanno sono state nove le ragazze che, durante un incidente probatorio, hanno confermato i racconti sulle violenze subite. Per tre imputati maggiorenni arrestati nei mesi scorsi è già in corso un processo, chiesto e ottenuto dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. Uno di loro ha scelto il rito ordinario, gli altri quello abbreviato. Tra gli arresti c’erano anche due minorenni entrambi egiziani, un 16enne e un 17enne, per i quali il processo è ancora in corso. Il Comune diMilano aveva deciso di costituirsi parte civile.

