Il tatuaggio del brasiliano Richarlison non piace a Neymar, la stella del Psg disposto a pagare: «Cancella la mia faccia»

Un tatuaggio che è un “monte Rushmore” dei campioni brasiliani. A sinistra Ronaldo “Il Fenomeno“, a destra Neymar, in alto una citazione di Pelé dedicata a uno dei gol verdeoro dei Mondiali in Qatar: «Hai fatto sorridere tutto il Brasile». Al centro, il volto di chi quel tatuaggio lo porta su tutta la schiena e ha segnato quel gol: Richarlison, autore di due doppiette, una contro la Serbia e una nella splendida prestazione contro la Corea del Sud, ma meno brillante contro la Croazia, che ha estromesso la Seleção dal Mondiale. Se la prestazione dei verdeoro, che nel torneo qatariota partiva tra le favorite, è stata agrodolce, quella di Richarlison è stata a tratti eroica. È vero che contro i croati non è riuscito a fare la differenza, ma alle spalle, per il nove della Seleção, c’è un infortunio subito nel riscaldamento prima dei quarti di finale. Il quale, però, non lo ha dissuaso dal giocare 84′ contro i biancorossi prima di farsi sostituire da Pedro. Tuttavia, pare non troppo contento di essersi visto raffigurato il compagno di nazionale Neymar che avrebbe chiesto a Richarlison di rimuovere il tatuaggio, addirittura offrendogli 30 mila euro in cambio. Non solo, O’Ney, che di Richarlison è grande amico da questa edizione dei Mondiali, avrebbe deciso, a causa dell’opera, di bloccare il compagno su Instagram per fargli capire, ironicamente, che sulla sua schiena proprio non ci vuole stare.

