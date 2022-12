Harry e Meghan, nuovo documentario in arrivo su Netflix: il trailer sulle sette interviste ai leader del nostro tempo – Il video

Si chiama “Live To Lead” e uscirà sulla piattaforma streaming la notte del 31 dicembre. «Un progetto ispirato a Nelson Mandela per diffondere messaggi di coraggio e compassione», ha spiegato il duca di Sussex

Dopo l’uscita della loro docuserie Harry&Meghan, i duchi del Sussex tornano su Netflix la notte del 31 dicembre con un nuovo documentario. Live to Lead debutterà sulla piattaforma in streaming proponendo al pubblico sette interviste a leader del nostro tempo tra cui la premier neozelandese Jacinda Ardern, l’attivista del clima Greta Thunberg, la femminista Gloria Steinem e la defunta giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. I Sussex sono comparsi come voci fuori campo nel trailer in cui anticipano che la serie permetterà agli intervistati di «condividere messaggi di coraggio, compassione, umiltà, speranza e generosità». Harry spiega anche che il progetto è stato ispirato da Nelson Mandela, la cui fondazione è stata coinvolta nella realizzazione della stessa serie. Protagonisti della docu-serie sulla loro vita, attualmente su Netflix, i duchi del Sussex hanno ricevuto non poche critiche per la modalità con cui hanno scelto di raccontare il loro divorzio dalla famiglia reale britannica.

