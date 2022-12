Fabrizio Pregliasco si candida alle elezioni regionali in Lombardia con Majorino

Il virologo Fabrizio Pregliasco si candida alle elezioni regionali della Lombardia. Il direttore sanitario del Galeazzi-Sant’Ambrogio sfiderà come capolista sia Letizia Moratti che Attilio Fontana. E in un’intervista al Corriere della Sera oggi spiega: «Mi è stato chiesto di farmi avanti da diverse realtà del Terzo settore. Vista la mia esperienza ultra decennale in Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), prima come volontario poi come presidente. E poi certo, ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po’ di tempo e alla fine ho deciso». Pregliasco fa sapere di aver votato «sempre il centrosinistra. Il M5s? No, mai votati». E ricorda che la sua compagna Carolina Pellegrini è stata assessora con Roberto Formigoni. Adesso voterà per il compagno? «Non lo so. Lo spero».

Il virologo spiega che «Moratti non rappresenta una scelta di discontinuità, Fontana è la continuità vera e propria. Ci sono delle direttrici chiare su cui bisogna lavorare: liste di attesa troppo lunghe, più attenzione ai disabili e anche ai meno abbienti, che spesso rimangono ai margini del sistema pubblico. Mi sono candidato non solo per portare la mia esperienza da medico e di scienziato; ma anche per il mio approccio, diciamo così, di volontario che ha provato a sempre a stare vicino alle urgenze della disabilità». Mentre il governo Meloni «ha preso provvedimenti improntati a un liberi tutti forse eccessivo, che sembrano dettati da una certa attenzione al mondo No-vax. Ha potuto prenderli, e questa finora è stata la fortuna sua e di tutti, grazie ai progressi che sono stati fatti soprattutto con la vaccinazione».

