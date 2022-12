Qatargate, niente estradizione per la figlia di Panzeri: i giudici di Brescia vogliono accertare le condizioni carcerare in Belgio

Niente estradizione in Belgio, almeno per il momento, per Silvia Panzeri, la figlia dell’ex europarlamentare italiano al centro dell’inchiesta su presunti finanziamenti illeciti da Qatar e Marocco. I giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Brescia hanno disposto infatti il rinvio della decisione al prossimo 3 gennaio: i magistrati hanno accolto l’istanza presentata dalla difesa della donna, che chiedeva di accertare preventivamente le condizioni delle carceri in Belgio. Ieri i giudici di una diversa sezione della stessa Corte avevano invece acconsentito all’estradizione della moglie di Antonio Panzeri, Maria Dolores Colleoni. Entrambe le donne sono indagate per concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. Silvia Panzeri, 38 anni, è avvocato civilista a Milano.

