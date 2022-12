Manovra, i tempi si allungano: la Ragioneria dello Stato chiede 43 correzioni sul testo

Si protrae il travaglio della legge di Bilancio 2023. Quando il testo è arrivato in Aula, la mattina del 22 dicembre, e sembrava ormai avviato verso l’approvazione e il passaggio, dopo Natale, al Senato, ecco che a Montecitorio arrivano i rilievi della Ragioneria generale dello Stato. «Considerata la complessità della nota giunta dalla Ragioneria – vengono informati i deputati – la commissione Bilancio della Camera ha chiesto all’Aula più tempo per esaminarla». Risultato? Viene raddoppiato il tempo di sospensione della seduta, che passa a tre ore: l’esame del testo in Aula non riprenderà prima delle 17. Nelle dodici pagine di annotazioni della Ragioneria, oltre alla richiesta di stralcio dell’emendamento sui Comuni approvato per errore dalla maggioranza – ma senza avere i 450 milioni necessari a finanziarlo -, vengono richieste 43 correzioni alla legge di Bilancio. Tra i primi a dare sfogo all’irritazione verso il modus operandi del governo è il deputato dei Verdi, Angelo Bonelli: «Tutto ciò avviene dopo che la Camera ha terminato il dibattito sulla finanziaria, quindi si è discusso di una Manovra che dovrà essere cambiata in 44 punti. Nemmeno quando facevo il consigliere circoscrizionale avevo mai assistito a tanta approssimazione e superficialità». Tra i rilievi fatti dall’organo del ministero dell’Economia, che svolge attività di supporto e verifica per esecutivo e parlamento, sono finite ad esempio le misure sulla Carta giovani e lo smart working. Nel primo caso la Ragioneria segnala degli errori nel modo con cui sono state definite le coperture per il 2023, nel secondo caso i dubbi riguardano la mancanza di fondi per sopperire alla carenza di personale scolastico che usufruirebbe, fino al 31 marzo, del lavoro agile.

Quando ci sarà, dunque, il voto sulla Manovra?

«Parlamento trattato in modo indecente da Meloni e il suo governo», tuona intanto la deputata Maria Elena Boschi. Con i nuovi ritardi nell’iter della Manovra è sempre più probabile che i deputati dovranno restare a Roma anche sabato 24 dicembre, il giorno della Vigilia di Natale, per votare il testo. Oggi, tra il controllo della nota della Ragioneria da parte dei membri della commissione Bilancio e il successivo voto per ogni modifica da apportare, è probabile che la questione di fiducia non verrà posta prima delle 18.30. Stando al regolamento di Montecitorio, da quel momento, dovranno passare 24 ore di tempo prima di iniziare la discussione sulla fiducia, a meno che la capigruppo all’unanimità non decida di derogare alla norma. Così, presumendo che l’Aula si riunirà non prima delle 18.30 di domani, 23 dicembre, è verosimile che il voto finale della Camera sul testo avverrà nel giorno della Vigilia: prima, infatti, bisognerà votare i 230 ordini del giorno presentati e ascoltare le dichiarazioni di voto dei parlamentari.

