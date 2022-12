A sorpresa Zelensky andrà a Londra, Berlino e forse Parigi e Varsavia prima di rientrare a Kiev

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky non si ferma. E dopo il discorso al Congresso Usa potrebbe visitare anche Gran Bretagna, Francia e Germania. A riportarlo è la Cbs. Alle mete si potrebbe aggiungere anche Varsavia. Zelensky ha anche detto che festeggerà il Natale in Ucraina, dove i cittadini si stanno preparando nonostante le atrocità della guerra: «Anche se non c’è elettricità, la luce nella nostra fede non si spegnerà». Proprio come i «coraggiosi soldati americani» che hanno combattuto contro la Germania nazista di Hitler nel 1944, i soldati ucraini «stanno facendo lo stesso con le forze di Putin questo Natale», ha detto tra gli applausi del Congresso di Washington.

